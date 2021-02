Oscar 2021: ‘Notturno’, ‘La vita davanti a sé’ e ‘Pinocchio’ nelle shortlist (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – ‘Notturno‘ di Gianfranco Rosi, ‘La vita davanti a sé’‘ di Edoardo Ponti e ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone sono nelle shortlist della 93esima edizione degli Oscar, la cui cerimonia di premiazione si terrà il 25 aprile. I tre film italiani hanno passato la preselezione dei titoli in lizza per i prestigiosi riconoscimenti cinematografici e potrebbero, quindi, rientrare nella cinquina dei nominati ufficiali che verrà resa nota il 15 marzo. Il lavoro di Rosi concorre per la nomination nella categoria Miglior documentario. Garrone, invece, per la candidatura nella categoria Miglior make-up e acconciatura. Infine, Ponti per la nomination nella categoria ‘Miglior canzone originale‘ con ‘Io si’ (Seen)’ di Laura Pausini. “Grazie agli Academy Award, è un onore fare parte della shortlist agli #Oscars2021 con ‘Io si”. Grazie a Edoardo Ponti, Diane Warren, Niccolò Agliardi e alla meravigliosa Sophia Loren’, ha scritto la Pausini su Instagram. Inoltre, il film di Ponti ha ricevuto due candidature ai Golden Globe nelle categorie Miglior film straniero e Miglior canzone originale. Tra gli italiani in corsa alle nomination agli Academy c’è anche Filippo Meneghetti, regista della pellicola francese ‘Due‘, che si è guadagnato anche una candidatura ai ‘globi d’oro’ come Miglior film straniero in rappresentanza della Francia. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – ‘Notturno‘ di Gianfranco Rosi, ‘La vita davanti a sé’‘ di Edoardo Ponti e ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone sono nelle shortlist della 93esima edizione degli Oscar, la cui cerimonia di premiazione si terrà il 25 aprile. I tre film italiani hanno passato la preselezione dei titoli in lizza per i prestigiosi riconoscimenti cinematografici e potrebbero, quindi, rientrare nella cinquina dei nominati ufficiali che verrà resa nota il 15 marzo. Il lavoro di Rosi concorre per la nomination nella categoria Miglior documentario. Garrone, invece, per la candidatura nella categoria Miglior make-up e acconciatura. Infine, Ponti per la nomination nella categoria ‘Miglior canzone originale‘ con ‘Io si’ (Seen)’ di Laura Pausini. “Grazie agli Academy Award, è un onore fare parte della shortlist agli #Oscars2021 con ‘Io si”. Grazie a Edoardo Ponti, Diane Warren, Niccolò Agliardi e alla meravigliosa Sophia Loren’, ha scritto la Pausini su Instagram. Inoltre, il film di Ponti ha ricevuto due candidature ai Golden Globe nelle categorie Miglior film straniero e Miglior canzone originale. Tra gli italiani in corsa alle nomination agli Academy c’è anche Filippo Meneghetti, regista della pellicola francese ‘Due‘, che si è guadagnato anche una candidatura ai ‘globi d’oro’ come Miglior film straniero in rappresentanza della Francia.

