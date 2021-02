Nek mostra le cicatrici sulla mano che ha rischiato di perdere | “La sento reagire con me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Ecco la miaoggi. Lacon me. Lalentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo”. A tre mesi dall’incidente e dalla delicata operazione d’urgenza per salvargli le dita, Nek hato per la prima volta su Instagram la suain via di guarigione, con leprovocate dalla sega circolare ancora ben visibili. “Questedolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita… e quest’anno purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone… – ha proseguito il cantante – Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino poi qualcosa di inaspettato come un pugno allo stomaco, come un lampo improvviso, trasfortutto. Si, ...