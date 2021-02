Municipio VIII, Ciaccheri: studenti Liceo Socrate vanno ascoltati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – “Sono stato informato in queste ore della protesta lanciata dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Classico Socrate. Un’iniziativa dura ma che deve trovare da tutte le Istituzioni coinvolte il massimo della disponibilita’ di ascolto di fronte a un quadro di straordinaria complessita’ a cui le scuole e in primis gli studenti sono sottoposti.” “La scuola non puo’ diventare questione di ordine pubblico e auspico che tutte le istituzioni lavorino per favorire il dialogo ed evitare forzature che esasperino ulteriormente la tensione drammatica a cui e’ sottoposto il mondo della scuola”. E’ quanto fa sapere il presidente del Municipio VIII di Roma, Amedeo Ciaccheri, in una nota. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – “Sono stato informato in queste ore della protesta lanciata daglie dalle studentesse delClassico. Un’iniziativa dura ma che deve trovare da tutte le Istituzioni coinvolte il massimo della disponibilita’ di ascolto di fronte a un quadro di straordinaria complessita’ a cui le scuole e in primis glisono sottoposti.” “La scuola non puo’ diventare questione di ordine pubblico e auspico che tutte le istituzioni lavorino per favorire il dialogo ed evitare forzature che esasperino ulteriormente la tensione drammatica a cui e’ sottoposto il mondo della scuola”. E’ quanto fa sapere il presidente deldi Roma, Amedeo, in una nota.

