Milan-Thauvin | non si placano le voci | Il francese è molto apprezzato | i rossoneri lo seguono ma non sono i soli

PianetaMilan : #Calciomercato - @FabrizioRomano a @SempreMilanCom: '#Thauvin-#Milan, ecco la verità' - infoitsport : Calciomercato Milan – Novità importanti su Thauvin / News - infoitsport : Calciomercato Milan, conferme dalla Francia: sfida a due per Thauvin - infoitsport : Milan, Thauvin il primo nome per l'estate. Al lavoro anche per il riscatto di Tomori - infoitsport : Milan, Thauvin il primo nome per l'estate. Al lavoro anche per il ricatto di Tomori -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Thauvin

Pianeta Milan

Maldini e Massara devono stare attenti al Siviglia nella corsa a un importante obiettivo del calciomercato deldel Marsiglia. Paolo Maldini (©Getty Images) Ilda tempo sta pensando di prendere Florian Thauvi n a parametro zero per la prossima stagione. L'esterno offensivo francese è ......Pioli sia quello di Florian. L'attaccante francese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, che non verrà rinnovato. Il giocatore ha deciso di lasciare il Marsiglia e il, come ...Nonostante il mercato abbia chiuso i battenti solamente pochi giorni fa in casa Milan non si placano le voci in merito a nuovi possibili colpi in entrata in vista dei prossimi mesi, comprese quelle in ...Maldini e Massara devono stare attenti al Siviglia nella corsa a un importante obiettivo del calciomercato del Milan: Thauvin del Marsiglia.