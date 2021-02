Meteo, conferme sul GELO RUSSO ormai alle porte. Neve in arrivo, ecco dove (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo il fronte perturbato atlantico che attualmente interessa l’Italia, entreremo in una fase che vedrà l’improvviso ingresso della massa d’aria gelida artico-continentale. Questo GELO da giorni sta imperversando su parte dell’Europa Centro-Settentrionale. Italia nel mirino del GELO dalla Russia Questo lago d’aria gelida è costantemente rifornito da ulteriori contributi provenienti dall’Artico RUSSO e dalla Siberia. Nella giornata di giovedì la massa d’aria molto fredda si espanderà in direzione dei Balcani, premendo nel contempo anche verso le Alpi Centro-Orientali. Lo spostamento progressiva dell’aria molto fredda a latitudini più basse deriverà dall’insediarsi di un’alta pressione sulla Scandinavia, sul Baltico e sul Mare del Nord. L’ulteriore aria gelida, in arrivo dalla Russia, sarà così incentivata a scorrere ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo il fronte perturbato atlantico che attualmente interessa l’Italia, entreremo in una fase che vedrà l’improvviso ingresso della massa d’aria gelida artico-continentale. Questoda giorni sta imperversando su parte dell’Europa Centro-Settentrionale. Italia nel mirino deldalla Russia Questo lago d’aria gelida è costantemente rifornito da ulteriori contributi provenienti dall’Articoe dalla Siberia. Nella giornata di giovedì la massa d’aria molto fredda si espanderà in direzione dei Balcani, premendo nel contempo anche verso le Alpi Centro-Orientali. Lo spostamento progressiva dell’aria molto fredda a latitudini più basse deriverà dall’insediarsi di un’alta pressione sulla Scandinavia, sul Baltico e sul Mare del Nord. L’ulteriore aria gelida, indalla Russia, sarà così incentivata a scorrere ...

MondoPalermo : #Sicilia: condizioni meteo in miglioramento da giovedì. Seguono conferme sul gelo a seguire. - infoitinterno : Meteo, conferme sul GELO RUSSO ormai alle porte. Neve in arrivo, ecco dove - MoliPietro : Meteo – Ormai alle porte il gelo russo le conferme ECMWF: neve in arrivo ecco dove - CorriereQ : Meteo, conferme sul GELO RUSSO ormai alle porte. Neve in arrivo, ecco dove - zazoomblog : Meteo conferme sul GELO RUSSO ormai alle porte. Neve in arrivo ecco dove - #Meteo #conferme #RUSSO #ormai #porte. -