Maria Elena Boschi, la frase sfuggita: "Non era condizione imprescindibile". Lo ammette: volevano solo far cader Conte (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Il piano vaccini è la priorità per la salute e per l'economia'. Maria Elena Boschi in vista della formazione del nuovo governo con Mario Draghi, ha parlato con il Tgcom24. 'E' importante intervenire in fretta sulle scuole'. Poi è anche ritornata sulle dimissioni di Conte : 'Noi abbiamo posto dei temi, dal vaccino allo sblocco dei cantieri. Abbiamo fatto una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Il piano vaccini è la priorità per la salute e per l'economia'.in vista della formazione del nuovo governo con Mario Draghi, ha parlato con il Tgcom24. 'E' importante intervenire in fretta sulle scuole'. Poi è anche ritornata sulle dimissioni di: 'Noi abbiamo posto dei temi, dal vaccino allo sblocco dei cantieri. Abbiamo fatto una ...

fanpage : #consultazioniDraghi, Maria Elena Boschi: 'Non possiamo aspettare #Rousseau' - fanpage : Maria Elena Boschi è disposta a perdonare Matteo Salvini per gli attacchi che da tempo le rivolge sui suoi canali s… - Avvenire_Nei : Maria Elena e le donne sterilizzate a forza in Perù - rosa857 : RT @paolocristallo: Maria Elena Boschi : 'Oggi il #Mes non è conveniente' #renzibuffone #Draghi - FPuggini : RT @paolocristallo: Maria Elena Boschi : 'Oggi il #Mes non è conveniente' #renzibuffone #Draghi -