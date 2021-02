Lo Monaco: 'Assenze Napoli? Immaginate l'Inter senza Lukaku e Lautaro' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Napoli - Pietro Lo Monaco , dirigente ex Catania, ha commentato a Radio Marte le Assenze del Napoli nel reparto offensivo: "Provate a immaginare l' Inter senza Lukaku e Lautaro Martinez . Sono ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)- Pietro Lo, dirigente ex Catania, ha commentato a Radio Marte ledelnel reparto offensivo: "Provate a immaginare l'Martinez . Sono ...

sportli26181512 : Lo Monaco: 'Assenze #Napoli? Immaginate l'Inter senza Lukaku e Lautaro': Il dirigente: 'Giuntoli? Evidentemente il… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Lo Monaco: 'Pesano le assenze del Napoli in attacco, provate a immaginare l'Inter senza Lukaku e Lautaro… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Lo Monaco: 'Pesano le assenze del Napoli in attacco, provate a immaginare l'Inter senza Lukaku e Lautaro… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Lo Monaco: 'Pesano le assenze del Napoli in attacco, provate a immaginare l'Inter senza Lukaku e Lautaro… - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Lo Monaco: 'Pesano le assenze del Napoli in attacco, provate a immaginare l'Inter senza Lukaku e Laut… -