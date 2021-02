LIVE Modena-Versa Varsavia 0-0, Champions League volley in DIRETTA: si parte, in palio i quarti di finale! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:29 Il Versan Varsavia risponde con: Krol, Ziobrowski,, Kwolek, Szalpuk, Kozlowski e Nowakowski 20:26 Questi i sei +1 scelti da Giani: Christenson al palleggio, Vettori opposto, Lavia e Petric in banda, Mazzone e Stankovic al centro con Grebennikov libero. 20:23 Entrambe le squadre stanno ultimando il riscaldamento. 20:20 Nel match d’andata Modena ha letteralmente dominato, non lasciando nemmeno un set alla squadra avVersaria, stasera sarà probabilmente diverso, ci si gioca i quarti di finale e le squadre saranno pronte a dare battaglia. 20:17 Il Versa Varsavia è una squadra tutt’altro ostica, occupa il quarto posto nel campionato polacco e può contare su tanti giocatori esperti che sono nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:29 Ilrisponde con: Krol, Ziobrowski,, Kwolek, Szalpuk, Kozlowski e Nowakowski 20:26 Questi i sei +1 scelti da Giani: Christenson al palleggio, Vettori opposto, Lavia e Petric in banda, Mazzone e Stankovic al centro con Grebennikov libero. 20:23 Entrambe le squadre stanno ultimando il riscaldamento. 20:20 Nel match d’andataha letteralmente dominato, non lasciando nemmeno un set alla squadra avria, stasera sarà probabilmente diverso, ci si gioca idi finale e le squadre saranno pronte a dare battaglia. 20:17 Ilè una squadra tutt’altro ostica, occupa il quarto posto nel campionato polacco e può contare su tanti giocatori esperti che sono nel ...

