LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali in DIRETTA: si comincia, Bionaz deve limitare i danni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05 Siamo al primo poligono a terra. Non c’è vento. 15.05 Jacquelin sta facendo selezione. 15.05 Vanno via Francia, Norvegia, Russia e Bielorussia. Perde qualche secondo Bionaz, che deve gestirsi bene in vista del poligono. 15.04 Laegreid mette il gruppo in fila indiana, il norvegese aumenta l’andatura. Bionaz è sempre quinto dopo 1600 metri. 15.04 Bella la tuta azzurra dell’Italia. 15.03 Sta nevicando a Pokljuka. 15.02 Bionaz è quinto dopo 800 metri a 1?9 da Loginov. Gruppo compatto. 15.01 Laegreid e Loginov si mettono davanti a dettare il ritmo. La speranza dell’Italia è che i ritmi siano bassi in questa prima frazione. 15.00 INIZIATI I Mondiali DI Biathlon! Didier Bionaz ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05 Siamo al primo poligono a terra. Non c’è vento. 15.05 Jacquelin sta facendo selezione. 15.05 Vanno via Francia, Norvegia, Russia e Bielorussia. Perde qualche secondo, chegestirsi bene in vista del poligono. 15.04 Laegreid mette il gruppo in fila indiana, il norvegese aumenta l’andatura.è sempre quinto dopo 1600 metri. 15.04 Bella la tuta azzurra dell’Italia. 15.03 Sta nevicando a Pokljuka. 15.02è quinto dopo 800 metri a 1?9 da Loginov. Gruppo compatto. 15.01 Laegreid e Loginov si mettono davanti a dettare il ritmo. La speranza dell’Italia è che i ritmi siano bassi in questa prima frazione. 15.00 INIZIATI IDI! Didier...

