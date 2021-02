L’infermiere di Baronissi che si ammala per la seconda volta di Covid e muore

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non è vero che chi ha già contratto il virus non possa tornare a essere positivo. E la storia di Matteo Bevilacqua lo dimostra: infermiere di(provincia di Salerno), andato in pensione solo alcune settimane fa, è morto il 7 febbraio all’ospedale Giovanni da Procida di Salerno. Per lui è stato il secondo contagio in pochi mesi: aveva contratto ilnella scorsa primavera, nelle corsie dell’ospedale, dove era in prima fila proprio per contrastare l’avanzare della pandemia. Lo aveva superato, senza peraltro aver sviluppato particolari sintomi e senza troppe complicazioni. Ma staè andato tutto diversamente, e pernon c’è stato nulla da fare. Una storia che ha lasciato col fiato sospeso la comunità di, che si è unita al cordoglio del sindaco Gianfranco Valiante. È ...