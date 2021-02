Lapidi con nomi di esponenti della destra locale | la vergognosa provocazione degli antifascisti genovesi

AM_Porta : @Stocca64 Vuoi la fila di lapidi, ecc. insozzate da topi neri dal '45? La vuoi, no perché si va 100000000000 a 1...… - purplegio_ : RT @sofckgmessy: ma ve lo immaginate un cimitero di soli twitterini con le lapidi colorate ed i loro hit tweet scritti sopra? - sofckgmessy : ma ve lo immaginate un cimitero di soli twitterini con le lapidi colorate ed i loro hit tweet scritti sopra? - dreamombra : @Figa_Nana Oggi due lapidi con i fiori sopra, presagio funesto - italskipper : @zawzaw_ph @SniperBoyMI @fiocchibosi A me piacciono quelle scritte, con le iscrizioni, con lapidi che raccontano co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lapidi con

IVG.it

Lo hanno dichiarato oggi su fb i responsabili di Genova Antifascista dopo il blitz notturno sul Monte Manfrei, dove ledei martiri dell'eccidio partigiano sono state in parte coperte......civile Antonino Sergio Gambino (FdI) 'In un lungo video pubblicato oggi sulla pagina fb di Genova Antifascista si vede come sul Monte Manfrei siano state poste sulledei cartellisopra ...Facebook Shares Una lapide per ricordare le vittime delle foibe. A scoprirla stamani a Siracusa sono stati il sindaco, Francesco Italia, il prefetto, Giusi Scaduto, e due alunne degli istituti compren ...Nel filmato vengono mostrati dei cartelli recanti i nomi di esponenti del centrodestra cittadino sopra delle lapidi ...