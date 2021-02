La lite Conte-Agnelli | le reazioni del web | i meme sono esilaranti FOTO

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continua a tenere banco latra Andreae Antonionel match di Coppa Italia tra Juventus e Inter. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, la squadra di Andrea Pirlo è riuscita a controllare il risultato dell’andata (1-2) e ha staccato il pass per l’ultimo atto della competizione: affronterà la vincente tra Atalanta e Napoli. Nel complesso la partita è stata molto equilibrata, le occasioni più importanti siregistrate nel secondo tempo con Cristiano Ronaldo che è stato poco lucido. La: il dito medio dell’allenatore confermato dalle telecamereLa, ledel web Tensione altissima durante e dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : lite Conte

... il tecnico e il presidente si sono resi protagonisti di quella che da più parti è stata definita una 'da pollaio'. Ma cosa si sono detti e com'è andata davvero la storia? Agnelli -, ...Come quando, nell'ottobre 2019, una delirante raccolta firme di alcuni tifosi juventini chiedeva di rimuovere dalla Stadium la stella dedicata a, per la sua storia in bianconero: motivo, l'...Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Foto Instagram Continua a tenere banco la lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte nel match di Coppa Italia tr ...Clamorosa lite tra Conte ed Agnelli al termine di Inter-Juventus. Gestaccio di Conte e risposta offensiva di Agnelli.