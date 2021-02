Juventus-Inter 0-0, Pirlo “incarta” Conte (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Juventus raggiunge, per la ventesima volta nella propria storia, la finale della Coppa Italia dopo una prova molto convincente nei confronti dei rivali storici. Nonostante lo zero a zero, i bianconeri sono andati spesso vicini al gol del vantaggio durante la gara. LEGGI ANCHE: Juventus-Inter 0-0, Demiral muro della difesa: è lui l'acquisto di gennaio La squadra di Pirlo ha messo in mostra una grandissima prova dal punto di vista difensivo, sia all’andata sia al ritorno, imbrigliando l’Inter senza grande fatica. Gli screzi tra Conte e Agnelli a fine gara hanno messo in secondo piano la prova decisamente deludente dei neroazzurri che non sono riusciti minimamente ad essere pericolosi in 90 minuti. Juventus-Inter 0-0, Pirlo supera ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laraggiunge, per la ventesima volta nella propria storia, la finale della Coppa Italia dopo una prova molto convincente nei confronti dei rivali storici. Nonostante lo zero a zero, i bianconeri sono andati spesso vicini al gol del vantaggio durante la gara. LEGGI ANCHE:0-0, Demiral muro della difesa: è lui l'acquisto di gennaio La squadra diha messo in mostra una grandissima prova dal punto di vista difensivo, sia all’andata sia al ritorno, imbrigliando l’senza grande fatica. Gli screzi trae Agnelli a fine gara hanno messo in secondo piano la prova decisamente deludente dei neroazzurri che non sono riusciti minimamente ad essere pericolosi in 90 minuti.0-0,supera ...

