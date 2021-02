In Francia una corte ha condannato lo stato per non aver risposto alla crisi climatica

Leggi su wired

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Inc’è stata una sentenza storica. Il Tribunale amministrativo di Parigi ha giudicato lofrancese responsabile di mancanze nella lotta contro il riscaldamento globale. La causa era stata intentata da quattro ong ambientaliste – Our Everyone Affair, Greenpeace, Oxfam e la Nicolas Hulot Foundation – contro il governo, accusato di non fare abbastanza per ridurre i gas serra, e quindi di non rispettare gli impegni presi con l’accordo di Parigi sul clima del 2015. Due anni fa, le quattro associazioni ambientaliste avevano lanciato una petizione dal titolo “L’affaire du siècle”, raccogliendo oltre 2,3 milioni di firme, dove chiedevano di fare di più contro il cambiamento climatico. Nel 2019 avevano poi presentato ricorso dinanzi al tribunale amministrativo di Parigi per “fallimento colposo” dello, chiedendo un ...