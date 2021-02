Il Napoli fuori dalla coppa niente finale (Di giovedì 11 febbraio 2021) fuori dalla coppa Italia, se ne va il primo obiettivo stagionale in una gara come al solito a due volti. Svogliati, assenti, supponenti nel primo tempo, molto meglio tanto da meritare il pari nella ripresa. Il Napoli sembra partire bene, Insigne e Lozano sembrano ispirato poi il buio. Il crollo verticale. Solito buco a centrocampo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021)Italia, se ne va il primo obiettivo stagionale in una gara come al solito a due volti. Svogliati, assenti, supponenti nel primo tempo, molto meglio tanto da meritare il pari nella ripresa. Ilsembra partire bene, Insigne e Lozano sembrano ispirato poi il buio. Il crollo verticale. Solito buco a centrocampo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

caterinabalivo : Male, fuori dalla Coppa Italia, giusto un guizzo di Lozano, ok le assenze ma dal Napoli ci aspettiamo molto di più… - napolista : Gasperini: «Era difficile tirar fuori una partita così contro un Napoli forte e motivato. Complimenti ai ragazzi» «… - Salvato95551627 : RT @caterinabalivo: Male, fuori dalla Coppa Italia, giusto un guizzo di Lozano, ok le assenze ma dal Napoli ci aspettiamo molto di più @ape… - napolimagazine : RT @caterinabalivo: Male, fuori dalla Coppa Italia, giusto un guizzo di Lozano, ok le assenze ma dal Napoli ci aspettiamo molto di più @ape… - RicoBello : RT @caterinabalivo: Male, fuori dalla Coppa Italia, giusto un guizzo di Lozano, ok le assenze ma dal Napoli ci aspettiamo molto di più @ape… -