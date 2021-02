Governo Draghi, M5s: voto online temporaneamente sospeso | Regioni: 'Priorità vaccini e Piano per la ripresa' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Colpo di scena sulla sorte del Governo Draghi . Lo scontro tra i 5 Stelle costringe a rinviare il voto degli iscritti su Rousseau per evitare una spaccatura. Crimi annuncia: 'Il voto è temporaneamente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Colpo di scena sulla sorte del. Lo scontro tra i 5 Stelle costringe a rinviare ildegli iscritti su Rousseau per evitare una spaccatura. Crimi annuncia: 'Il...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - mimmamax : RT @Ettore572: Governo Draghi, i numeri: la maggioranza c’è, anche senza i 5 Stelle - Signorasinasce : #GovernoDraghi, i numeri: la #maggioranza c’è, anche senza #5Stelle -