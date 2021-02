Governo Draghi, Boldrini: «Continuerò ad essere avversaria di Salvini, c'è chi sta facendo salti mortali» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Governo di Mario Draghi, tra qualche giorno, potrebbe e dovrebbe essere realtà. Quello del premier incaricato non sarà certo un compito facile. Anche perché al suo tavolo potrebbero sedere forze politiche storicamente tra loro ostili e personalità che, negli ultimi anni, non hanno mai mostrato simpatia l'uno verso l'altro. Sono stati, ad esempio, spesso aspri i confronti tra Matteo Salvini e Laura Boldrini. L'attualità dice che, presto Pd e Lega, potrebbero fare parte dello stesso Governo. “Io - ha ammesso la deputata dem - Continuerò ad essere avversaria di Matteo Salvini e lui mi considererà avversaria. Non è che questo cambia”. Le sue parole sono arrivate nel corso della trasmissione Tagadà ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildi Mario, tra qualche giorno, potrebbe e dovrebberealtà. Quello del premier incaricato non sarà certo un compito facile. Anche perché al suo tavolo potrebbero sedere forze politiche storicamente tra loro ostili e personalità che, negli ultimi anni, non hanno mai mostrato simpatia l'uno verso l'altro. Sono stati, ad esempio, spesso aspri i confronti tra Matteoe Laura. L'attualità dice che, presto Pd e Lega, potrebbero fare parte dello stesso. “Io - ha ammesso la deputata dem -addi Matteoe lui mi considererà. Non è che questo cambia”. Le sue parole sono arrivate nel corso della trasmissione Tagadà ...

