Foibe | nel segno della memoria corta

Nella vicinanza di date, intenzionale, voluta dalla destra, dal giorno della memoria in ricordo della Shoah, gli italiani sono stati chiamati dalle autorevoli parole del presidente Mattarella a celebrare con il giorno del Ricordo l'orrore e la tragedia delle Foibe. Vale la pena sottolineare che nei due casi gli italiani furono vittime non innocenti. Se nello sterminio degli ebrei furono complici dei nazisti, per le Foibe furono coinvolti da un insieme di circostanze più complesse, che solo la memoria corta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

...'Giorno del ricordo' al fine 'di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel ...

Il post Facebook del sindaco Sboarina sulle foibe rimosso a causa di una fotografia

... 'di una solennità civile nazionale italiana che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano ... Tuttavia, spesso accade che il 'Giorno del Ricordo' assuma una connotazione politica nel senso più ...

Frosinone – Giorno del Ricordo, il Prefetto Portelli consegna una medaglia in ricordo del poliziotto Giuseppe Corbo, vittima delle foibe

Tra questi vi era anche il poliziotto Giuseppe Corbo. Quest’anno la cerimonia di consegna si svolge anche a Frosinone, provincia nella quale risiede il pronipote Massimo IMBRIGLIO Ignazio Portelli ha ...

Giorno del Ricordo, Termine: “Memoria pubblica è un potente strumento educativo”

Il 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata in Italia ...

