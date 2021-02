Festa conferma la DAD per le superiori | “In questo momento è necessaria”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nessuna riapertura per le scuolead Avellino. Laarriva dal primo cittadino del capoluogo, Gianluca. “Evidentemente i dati regionali, nella loro competitività, non hanno consentito di assumere un provvedimento generale. Dapunto di vista però non ho problemi rispetto all’assumermi la responsabilità delle scelte. Non a caso ho chiuso – ammette– Le scuolepreferendo la DAD. Guardando la situazione intorno ai comuni della nostra Provincia ho ritenuto giusto far continuare le lezioni a distanze“. “Ad oggi manca anche lo screening per ciò che concerne docenti e studenti – continua il sindaco – Ritengo necessario mantenere ancora la DAD in città“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.