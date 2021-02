Domani M5s vota su Rousseau su governo dalle 10 alle 18 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Così sul Blog delle Stelle. Volete governo tecnico - politico con superministero? Il quesito, e anche: ok a forze politiche indicate da Draghi? Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Così sul Blog delle Stelle. Voletetecnico - politico con superministero? Il quesito, e anche: ok a forze politiche indicate da Draghi?

M5S_Europa : Domani il #M5S voterà a favore del Recovery and Resilience Facility, che prevede per la prima volta in #UE emission… - M5S_Europa : Il 10 febbraio è il #GiornodelRicordo. Rinnoviamo la memoria delle vittime delle #foibe e degli esuli istriani, fiu… - lorepregliasco : Domani alle 12.15 la delegazione M5S da Draghi sarà composta da Beppe Grillo, Crimi, Licheri, Taverna, Crippa e Ric… - ilfoglio_it : La votazione, che era stata sospesa da Grillo, si svolgerà dalle 10 alle 18. Nella domanda agli iscritti il riferim… - raul63000095 : RT @valy_s: Quindi a #Grillo #m5s è bastata l’assicurazione della presenza di un “super ministero della transizione energetica” (insomma un… -