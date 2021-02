“Devo volermi bene”. Alena Seredova, l’uscita a sorpresa sui social scatena in commenti. Cosa è successo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mamma a tempo pieno e influencer Alena Seredova sta facendo parlare di sé in queste settimane. La modella della Repubblica Ceca aveva risposto con una faccina sorridente al commento di un follower che, a corredo di una foto, aveva scritto: “Secondo me Buffon non capisce un ca**o di donne!”. La storia, e la separazione, del portiere campione del mondo dalla modella ha fatto discutere parecchio “Chi me lo ha detto? L’ho sentito alla radio – aveva detto Alena Seredova a Caterina Balivo ne corso di un’intervista – Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima”. Poi aveva aggiunto: “Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica: alla fine è vero. Sono diventata una persona migliore, non ho dato peso ad alcune cose che non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mamma a tempo pieno e influencersta facendo parlare di sé in queste settimane. La modella della Repubblica Ceca aveva risposto con una faccina sorridente al commento di un follower che, a corredo di una foto, aveva scritto: “Secondo me Buffon non capisce un ca**o di donne!”. La storia, e la separazione, del portiere campione del mondo dalla modella ha fatto discutere parecchio “Chi me lo ha detto? L’ho sentito alla radio – aveva dettoa Caterina Balivo ne corso di un’intervista – Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima”. Poi aveva aggiunto: “Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica: alla fine è vero. Sono diventata una persona migliore, non ho dato peso ad alcune cose che non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova ...

fineblud : @Mary_Sala777 @MariSourwolf no mi dispiace ma devo contraddirti. maria teresa è la stessa che dice di non prenderse… - wolfieady : RT @voragini: Dicono che devo iniziare a volermi bene ma io non so neanche da dove si comincia - __1asia1__ : @SiArw16 Io rischio di uccidermi ogni volta che devo toglierli perché mi ostino a non volermi sedere ?? - maryilritorno : RT @maryilritorno: Ribadisco quanto scritto nel twitt fissato: per favore non mi fate incazzare! Non vi permettete di dirmi chi o cosa devo… - maryilritorno : Ribadisco quanto scritto nel twitt fissato: per favore non mi fate incazzare! Non vi permettete di dirmi chi o cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Devo volermi Intervista all'influencer Alice Basso, autrice Una mamma imperfetta

Com'è nata l'idea per scrivere questo libro? Mi è stato proposto dalla casa editrice anche se devo ... Durante la gravidanza, non ho seguito corsi preparto perché ho sempre pensato di volermi vivere ...

Italia Foodball Club: l'almanacco (gratis) di Vito Romaniello. Calcio e gusto per rinascere dopo il Covid

Ho sognato di cadere nel letto e di volermi tirar su, perché nella realtà mi avevano messo su un ... Devo fare altri ringraziamenti: al medico pneumologo Sandro Noto e alla fisioterapista Federica. Ma ...

Alena Seredova confessa: "Sono a dieta, vorrei perdere 8 chili" Caffeina Magazine Com'è nata l'idea per scrivere questo libro? Mi è stato proposto dalla casa editrice anche se... Durante la gravidanza, non ho seguito corsi preparto perché ho sempre pensato divivere ...Ho sognato di cadere nel letto e ditirar su, perché nella realtà mi avevano messo su un ...fare altri ringraziamenti: al medico pneumologo Sandro Noto e alla fisioterapista Federica. Ma ...