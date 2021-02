Covid: vaccinati i primi ultra ottantenni nell’area flegrea (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – La campagna vaccinale per gli ulta ottantenni è partita oggi a Bacoli e Monte di Procida. Nel sito scelto del Parco Vanvitelliano al Fusaro sono stati vaccinati i primi 50 prenotati dei due comuni. Al via presenti anche i sindaci di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, che in sinergia con l’Asl Napoli 2 Nord e la Protezione Civile hanno varato il centro vaccinale. Centro vaccinale pronto anche a Quarto dove il sindaco, Antonio Sabino, è riuscito a ottenere locali dalla Curia vescovile di Pozzuoli presso la parrocchia San Castrese. Venerdì partirà l’iter delle vaccinazioni per gli ultraottantenni che ne hanno fatto richiesta. In tutta l‘Asl Napoli 2 Nord sono stati 800 gli anziani con più di 80 anni che hanno presentato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – La campagna vaccinale per gli ultaè partita oggi a Bacoli e Monte di Procida. Nel sito scelto del Parco Vanvitelliano al Fusaro sono stati50 prenotati dei due comuni. Al via presenti anche i sindaci di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, che in sinergia con l’Asl Napoli 2 Nord e la Protezione Civile hanno varato il centro vaccinale. Centro vaccinale pronto anche a Quarto dove il sindaco, Antonio Sabino, è riuscito a ottenere locali dalla Curia vescovile di Pozzuoli presso la parrocchia San Castrese. Venerdì partirà l’iter delle vaccinazioni per gliche ne hanno fatto richiesta. In tutta l‘Asl Napoli 2 Nord sono stati 800 gli anziani con più di 80 anni che hanno presentato ...

