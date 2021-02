Coppia Bolzano, Madé Neumair ha paura di essere aggredita da Benno: le dichiarazioni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fin dai primi momenti successivi alla scomparsa, Madé Neumair pare avesse sollevato alcuni timori nei confronti del fratello Benno. Ora, con la lettura della memoria difensiva che il suo avvocato ha esposto durante l’udienza presso il Tribunale del riesame, emerge un quadro decisamente poco idilliaco dei rapporti tra Benno e la sorella, al punto che quest’ultima avrebbe paura di essere aggredita dal fratello. Madé Neumair: i rapporti con il fratello non erano idilliaci Entro poche ore il tribunale del Riesame si esprimerà sulla possibilità di scarcerare Benno Neumair: ciò potrebbe accadere se non venisse considerata valida la presenza di una delle 3 condizioni necessarie alla custodia ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fin dai primi momenti successivi alla scomparsa,pare avesse sollevato alcuni timori nei confronti del fratello. Ora, con la lettura della memoria difensiva che il suo avvocato ha esposto durante l’udienza presso il Tribunale del riesame, emerge un quadro decisamente poco idilliaco dei rapporti trae la sorella, al punto che quest’ultima avrebbedidal fratello.: i rapporti con il fratello non erano idilliaci Entro poche ore il tribunale del Riesame si esprimerà sulla possibilità di scarcerare: ciò potrebbe accadere se non venisse considerata valida la presenza di una delle 3 condizioni necessarie alla custodia ...

