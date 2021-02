“Che Dio ci aiuti 6”, puntata giovedì 11 febbraio: Monica lascia Emiliano? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con “Che Dio ci aiuti 6”, la serie ambientata nel convento più originale della tv, che torna domani sera, giovedì 11 febbraio, alle 21.25 su Rai1. Nel cast, come sempre, Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino. Ma cosa succederà nelle nuove puntate? Episodio 1 Nel primo episodio Suor Angela e suo padre Primo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con “Che Dio ci6”, la serie ambientata nel convento più originale della tv, che torna domani sera,11, alle 21.25 su Rai1. Nel cast, come sempre, Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino. Ma cosa succederà nelle nuove puntate? Episodio 1 Nel primo episodio Suor Angela e suo padre Primo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

pietroraffa : #Grillo:'Ho incontrato Draghi, mi aspettavo il 'banchiere di Dio' e invece..è un grillino. Mi ha detto che vorrebbe… - vaticannews_it : #10febbraio #PapaFrancesco all'#udienza generale parla della preghiera nella vita quotidiana. E afferma: non ieri o… - Pontifex_it : Oggi in Italia si celebra la Giornata per la Vita, sul tema “Libertà e vita”. Mi unisco ai Vescovi italiani nel ric… - be4_trix_ : RT @giugiulolafan: ma povera giulia, dice che lei vorrebbe delle coreografie così ed ha ragione perché fanno schifo le sue anche se le fa d… - sullanuvola : RT @blunoneuncolore: Fronteggiando lo vile inimico, l'antica divinità Skrokensparthorach tese il braccio all'indietro dicendo al dio Scuru… -