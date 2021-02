Charles de Vilmorin è il nuovo direttore artistico di Rochas

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)DEHa 24 annideed è ildella maison. Sebbene sia così giovane deha già all’attivo la sua omonima collezione haute couture. Diplomato presso la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne nel luglio 2019, ha debuttato col suo marchio nell’aprile del 2020, in piena pandemia mondiale. Il giovane creatore daprende il posto di Alessandro Dall’acqua (2014-2021). Prima di loro alle redini del marchio francese si sono avvicendati Olivier Theysken (2002-2008) e Marco Zanini (2008-2013). «Con grande onore entro a far parte della Maisonin qualità di. ...

