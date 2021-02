Caso Suarez, Andrea Agnelli ascoltato a Perugia come persona informata dei fatti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli nei giorni scorsi è stato sentito a Perugia dai magistrati che indagano sul Caso dell’esame farsa di Luis Suarez, come confermato dalla società bianconera. Il presidente della Juve è stato sentito come persona informata sui fatti. La deposizione è già stata archiviata e definita non rilevante ai fini dell’indagine. Foto: Twitter uff. Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021)riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente della Juventus,nei giorni scorsi è stato sentito adai magistrati che indagano suldell’esame farsa di Luisconfermato dalla società bianconera. Il presidente della Juve è stato sentitosui. La deposizione è già stata archiviata e definita non rilevante ai fini dell’indagine. Foto: Twitter uff. Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : ULTIM'ORA Fonte Adnkronos: Andrea Agnelli sentito a Perugia Ascoltato sul caso Suarez come persona informata sui f… - Sport_Mediaset : Caso #Suarez, l'ex rettrice: 'Nessuna pressione dalla #Juve per l'esame di Suarez'. 'Pensavo fosse un'opportunità p… - ZZiliani : Diciamolo: quel “persona informata sui fatti” non suona bene sul conto di #AndreaAgnelli, interrogato a Perugia nel… - UsqueAdFinem71 : RT @ZZiliani: Diciamolo: quel “persona informata sui fatti” non suona bene sul conto di #AndreaAgnelli, interrogato a Perugia nell’inchiest… - GiorgioMantelli : RT @Gazzetta_it: Caso #Suarez, #Agnelli interrogato a Perugia -