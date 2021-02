Carlo Conti, il video dal passato spiazza i fan: così non lo avete mai visto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il gentiluomo del venerdì sera ‘incastrato’ da un video dal passato, Carlo Conti saprà stupirvi ancora una volta: eccolo negli anni Ottanta. Fonte foto: FacebookGli anni Ottanta ci hanno regalato il meglio del trash, capelli cotonati e musica disco riuscireste ad immaginare il Carlo Conti di oggi in quell’epoca? Posato, elegante e tutto d’un pezzo sembra impossibile immaginarselo come disck jockey, pensare che è iniziata proprio così la sua carriera. Quello che forse non sapete è che non si limitava solo a metterli i dischi ma ha alle spalle una vera e propria discografia capeggiata dal brano del 1984 It’s Okay it’s all right. LEGGI ANCHE>>> Carlo Conti, quel’aneddoto dal passato che ha ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il gentiluomo del venerdì sera ‘incastrato’ da undalsaprà stupirvi ancora una volta: eccolo negli anni Ottanta. Fonte foto: FacebookGli anni Ottanta ci hanno regalato il meglio del trash, capelli cotonati e musica disco riuscireste ad immaginare ildi oggi in quell’epoca? Posato, elegante e tutto d’un pezzo sembra impossibile immaginarselo come disck jockey, pensare che è iniziata propriola sua carriera. Quello che forse non sapete è che non si limitava solo a metterli i dischi ma ha alle spalle una vera e propria discografia capeggiata dal brano del 1984 It’s Okay it’s all right. LEGGI ANCHE>>>, quel’aneddoto dalche ha ...

