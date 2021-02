Calendario F1 2021: ritorna il GP del Portogallo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Anche quest’anno il GP del Portogallo sarà nel Calendario F1 2021. La gara si svolgerà, come lo scorso anno, all’autodromo Internacional do Algarve, cambia però il periodo. Nel 2020 la gara si è svolta ad ottobre, quest’anno invece si svolgerà la prima domenica di maggio. Il GP del Portogallo ritorna nel Calendario F1 2021 Con grande piacere di tutti i fan di F1, il GP del Portogallo ritorna in F1 anche per questa stagione 2021. Nel 2020 la gara si è svolta ad ottobre, quest’anno invece la gara è prevista per domenica 2 maggio 2021. Dopo alcune settimane di incertezza sulla programmazione del Calendario di F1 2021, a causa della difficile situazione del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Anche quest’anno il GP delsarà nelF1. La gara si svolgerà, come lo scorso anno, all’autodromo Internacional do Algarve, cambia però il periodo. Nel 2020 la gara si è svolta ad ottobre, quest’anno invece si svolgerà la prima domenica di maggio. Il GP delnelF1Con grande piacere di tutti i fan di F1, il GP delin F1 anche per questa stagione. Nel 2020 la gara si è svolta ad ottobre, quest’anno invece la gara è prevista per domenica 2 maggio. Dopo alcune settimane di incertezza sulla programmazione deldi F1, a causa della difficile situazione del ...

