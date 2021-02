Bollettino Coronavirus Lazio: aumentano i casi e i decessi ma diminuiscono le terapie intensive (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+2.082) e quasi 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 1.027 casi positivi (+180), 51 i decessi (+18) e +3.188 i guariti. aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 3%. I casi a Roma città sono a quota 400. Non ci aspettiamo un cambio di colore per la prossima settimana.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 161 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Oggi su oltre 12 mila tamponi nel(+2.082) e quasi 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 1.027positivi (+180), 51 i(+18) e +3.188 i guariti.e i, mentrei ricoveri e le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 3%. Ia Roma città sono a quota 400. Non ci aspettiamo un cambio di colore per la prossima settimana.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 161 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con ...

Corriere : In Italia 12.956 nuovi casi e 336 morti: l'ultimo bollettino - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: nelle ultime 24 ore 12.956 nuovi casi e 336 morti - ApMdp : Coronavirus, il bollettino di oggi 10 febbraio: 12.956 contagi e 336 morti (51 nel Lazio). Allarme varianti in Abru… - Eloby6 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 12.956 i nuovi casi di #coronavirus in #Italia registrati nelle ultime 24 ore. Le #vittime sono, invece, 336. Lo si… - CDNewsCalabria : Coronavirus. Bollettino Regione Calabria, +214 positivi rispetto a ieri -