Benevento, Inzaghi deve ridisegnare il centrocampo contro il Bologna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Benevento in emergenza a centrocampo, contro il Bologna Inzaghi dovrà cambiare nuovamente uomini in mediana. Intanto Iago Falque è diventato un rebus La squalifiche assegnate dal giudice sportivo a Ionita e Improta obbligano Filippo Inzaghi a dover ridisegnare il centrocampo del suo Benevento contro il Bologna. Fortunatamente l’ex Milan potrà contare sul ritorno tra i disponibili di Përparim Hetemaj, assente contro la Sampdoria perché fermato da una contrattura. Al fianco dell’ex Chievo e di Schiattarella Inzaghi potrebbe optare sulla scelta più logica: Nicolas Viola. In attacco Lapadula guiderà il reparto schierandosi al centro di un tridente che potrebbe essere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)in emergenza aildovrà cambiare nuovamente uomini in mediana. Intanto Iago Falque è diventato un rebus La squalifiche assegnate dal giudice sportivo a Ionita e Improta obbligano Filippoa doverildel suoil. Fortunatamente l’ex Milan potrà contare sul ritorno tra i disponibili di Përparim Hetemaj, assentela Sampdoria perché fermato da una contrattura. Al fianco dell’ex Chievo e di Schiattarellapotrebbe optare sulla scelta più logica: Nicolas Viola. In attacco Lapadula guiderà il reparto schierandosi al centro di un tridente che potrebbe essere ...

