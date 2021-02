ANCE | da pandemia impatto pesantissimo su settore

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – A causa dell’emergenza sanitaria, nel 2020 si è registrato un crollo degli investimenti nelle costruzioni del 10,1%. Lo rileva l’Osservatorio congiunturale, aggiungendo che l’emergenza Covid “ha annientato i primi segnali di ripresa del 2019”. “Unper un– sottolinea l’– che in 12 anni ha visto ridotti i livelli produttivi di oltre un terzo dal 2008?. Si spiega inoltre che “le misure emergenziali a sostegno della liquidità messe in campo dal Governo stanno per esaurire i propri effetti, mettendo a rischio la tenuta delle imprese di costruzioni, penalizzate ancora di più a causa della nuova definizione di default. Una nuova tegola sulle imprese delche già dal 2007 al 2017 hanno subito un taglio del 70% dei finanziamenti”. Per ...

L'Osservatorio congiunturale dell'ANCE stima anche che il Superbonus del 110% nel 2021 avrà un impatto positivo sul PIL in generale di 21 miliardi di euro, con una spesa aggiuntiva legata ... L'ANCE stima in 6 miliardi la spesa aggiuntiva legata al Superbonus 110%, che a loro volta ... La pandemia certo a complicato il quadro di ripresa di un settore che usciva dalla profonda crisi del 2008, ...