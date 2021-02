Alitalia, Vestager: “Non importa posizione di un governo, bisogna attenersi alle regole” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Qualunque sia la posizione del nuovo governo Draghi, o di qualsiasi altro esecutivo italiano, questo dovrà rispettare le norme UE sulla concorrenza e gli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda il dossier Alitalia. Lo ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione europea responsabile per la concorrenza, Margrethe Vestager, replicando a un giornalista che chiedeva chiarimenti sulla vicenda. Alla domande se teme o spera un cambio di approccio da parte del prossimo esecutivo in Italia, Vestager ha risposto: “Naturalmente non sta a me rispondere” su quale possa essere “l’approccio del nuovo governo italiano” rispetto ai dossier di concorrenza sotto la lente dell’antitrust UE. “Ciò che è di nostro comune interesse europeo, e di mia responsabilità in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Qualunque sia ladel nuovoDraghi, o di qualsiasi altro esecutivo italiano, questo dovrà rispettare le norme UE sulla concorrenza e gli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda il dossier. Lo ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione europea responsabile per la concorrenza, Margrethe, replicando a un giornalista che chiedeva chiarimenti sulla vicenda. Alla domande se teme o spera un cambio di approccio da parte del prossimo esecutivo in Italia,ha risposto: “Naturalmente non sta a me rispondere” su quale possa essere “l’approccio del nuovoitaliano” rispetto ai dossier di concorrenza sotto la lente dell’antitrust UE. “Ciò che è di nostro comune interesse europeo, e di mia responsabilità in ...

