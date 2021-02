Villaggio dei Ragazzi | consegna delle pergamene agli “universitari” della Fondazione

(Di martedì 9 febbraio 2021) Stamane, nella Sala “Virtual Institute for Higher Studies”dei, si è tenuta la Cerimonia didi Laurea e del Diploma Supplementche frequentano la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (S.S.M.L) dell’Opera maddalonese. La Scuola consente lo studio di 4 lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo), avvalendosi di docenti esperti nel settoretraduzione e dell’interpretariato in grado di offrire una formazione di settore altamente specializzata e professionale. Le “” sono statete dal professor Roberto Genna, vice direttoreScuolaa ...

casertaweb : Fondazione Villaggio dei Ragazzi, consegna delle Pergamene di Laurea e del Diploma Supplement - ksnt63 : @Maxartist8 @M49liberorso Uguale! Tu ricordi l'isola dei Gabbiani? Lo adoravo! ?? Quei paesaggi, le piccole storie del villaggio... - CorazzaEfisia : RT @bassarelli: Alla fine liquidò gli affari e portò la famiglia a vivere lontano dal mare,in un villaggio di indios pacifici situato sui c… - forestale82 : RT @bassarelli: Alla fine liquidò gli affari e portò la famiglia a vivere lontano dal mare,in un villaggio di indios pacifici situato sui c… - bassarelli : Alla fine liquidò gli affari e portò la famiglia a vivere lontano dal mare,in un villaggio di indios pacifici situa… -

Ultime Notizie dalla rete : Villaggio dei

Il Friuli

... associando numerosi vantaggi all'acquisto di una vacanza in unValtur o in un Nicolaus ... anche dal punto di vista del potenziale rischio (come l'abbassamento a 21 giornitempi per ...'Se non fosse stato per il grande e instancabile lavorovolontari e delle volontarie, non ... le parrocchie di Ambivere, Mapello, Valtrighe e(di Bergamo), incontrate durante le ...Stamane, nella Sala “Virtual Institute for Higher Studies” della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, si è tenuta la Cerimonia di Consegna delle Pergamene di Laurea e del Diploma Supplement agli universi ...La sinossi dell'episodio 186 di Boruto: Naruto Next Generations ha rivelato i punti deboli che il Team 7 potrà usare contro un nemico introdotto di recente ...