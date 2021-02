The Outer Worlds riceverà la nuova espansione Murder On Eridanos entro il mese di marzo (Di martedì 9 febbraio 2021) Obsidian sta preparando il lancio della seconda espansione per The Outer Worlds, Murder on Eridanos, ed è più vicina di quanto ci si potrebbe aspettare. Come parte del report sugli utili di Take-Two, la società ha detto di aspettarsi che il DLC venga lanciato in questo anno fiscale, che termina il 31 marzo. La società non ha fornito ulteriori dettagli sulla data precisa di uscita del DLC o altri dettagli sul gameplay. Ma con meno di due mesi rimanenti prima del lancio, dovremmo aspettarci di saperne di più a breve. Murder on Eridanos è la seconda metà del pass espansione in due parti che include anche il DLC Peril on Gorgon già disponibile. Dato il nome, sembra che dovremo indagare su un omicidio, il che si adatterebbe al classico ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 febbraio 2021) Obsidian sta preparando il lancio della secondaper Theon, ed è più vicina di quanto ci si potrebbe aspettare. Come parte del report sugli utili di Take-Two, la società ha detto di aspettarsi che il DLC venga lanciato in questo anno fiscale, che termina il 31. La società non ha fornito ulteriori dettagli sulla data precisa di uscita del DLC o altri dettagli sul gameplay. Ma con meno di due mesi rimanenti prima del lancio, dovremmo aspettarci di saperne di più a breve.onè la seconda metà del passin due parti che include anche il DLC Peril on Gorgon già disponibile. Dato il nome, sembra che dovremo indagare su un omicidio, il che si adatterebbe al classico ...

misteruplay2016 : The Outer Worlds riceverà la nuova espansione Murder On Eridanos entro il mese di marzo - GamingTalker : The Outer Worlds, la seconda espansione Murder on Eridanos uscirà prima di aprile 2021 - ItNagame : Siamo LIVE tra pochi minuti con The Outer Worlds. Ci trovate sul sito e su Twitch (link in bio). Trovate la scalett… - BLVCKMIRR0R : ora vi faccio una lista di alcune serie che non si caca nessunx ma che sono carinissime perché mi va: black mirror… - NPlayerItalia : The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone in arrivo, disponibile un nuovo aggiornamento -

Ultime Notizie dalla rete : The Outer Outer Banks rinnovata per la seconda stagione

Spread the love Menù 1 Outer Banks rinnovata da Netflix per la 2 stagione 2 Outer Banks 2, iniziate le riprese! 3 Outer Banks 2 uscita, quando la vedremo? 4 Outer Banks 2 episodi, quanti saranno? 5 Outer ...

Perché dovete ascoltare Madlib

... Quasimoto, Lord Quas, Supreme Team, Yesterdays New Quintet, Yesterdays Universe, The Last Electro Acoustic Space Jazz & Percussion Ensemble, Kamala Walker & The Soul Tribe, Monk Hughes & The Outer ...

Outer Worlds: il secondo DLC uscirà entro l’aprile del 2021? Game Legends The Outer Worlds: Murder on Eridanos, la nuova espansione ha un periodo di uscita

The Outer Worlds dovrebbe presto espandersi con il nuovo DLC Murder on Eridanos, la nuova espansione che ha adesso un periodo di uscita molto vicino.. The Outer Worlds avrà presto una nuova ...

The Outer Worlds riceverà la nuova espansione Murder On Eridanos entro il mese di marzo

Obsidian sta preparando il lancio della seconda espansione per The Outer Worlds, Murder on Eridanos, ed è più vicina di quanto ci si potrebbe aspettare. Come parte del report sugli utili di Take-Two, ...

Spreadlove Menù 1Banks rinnovata da Netflix per la 2 stagione 2Banks 2, iniziate le riprese! 3Banks 2 uscita, quando la vedremo? 4Banks 2 episodi, quanti saranno? 5...... Quasimoto, Lord Quas, Supreme Team, Yesterdays New Quintet, Yesterdays Universe,Last Electro Acoustic Space Jazz & Percussion Ensemble, Kamala Walker &Soul Tribe, Monk Hughes &...The Outer Worlds dovrebbe presto espandersi con il nuovo DLC Murder on Eridanos, la nuova espansione che ha adesso un periodo di uscita molto vicino.. The Outer Worlds avrà presto una nuova ...Obsidian sta preparando il lancio della seconda espansione per The Outer Worlds, Murder on Eridanos, ed è più vicina di quanto ci si potrebbe aspettare. Come parte del report sugli utili di Take-Two, ...