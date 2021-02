Sole 24 Ore – Inter, settimana decisiva per il futuro. Suning prepara il piano B (Di martedì 9 febbraio 2021) Possibile cambio di strategia sull’Inter da parte di Suning Quella in corso potrebbe essere la settimana decisiva per capire il futuro societario dell’Inter con BC Partners ancora Interessato a rilevare le quote di Suning (da capire se tutte o parte di esse). Nel frattempo però, l’attuale gruppo di maggioranza del club nerazzurro studia il piano B per uscire da questa situazione di stallo a livello economico. “Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, il gruppo di Nanchino che fa capo alla famiglia Zhang starebbe discutendo con diversi gruppi finanziari, grandi fondi d’investimento, per ottenere un finanziamento, come alternativa alla cessione della maggioranza del club. Nel frattempo, questa ... Leggi su intermagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Possibile cambio di strategia sull’da parte diQuella in corso potrebbe essere laper capire ilsocietario dell’con BC Partners ancoraessato a rilevare le quote di(da capire se tutte o parte di esse). Nel frattempo però, l’attuale gruppo di maggioranza del club nerazzurro studia ilB per uscire da questa situazione di stallo a livello economico. “Secondo quanto risulta al24 Ore, il gruppo di Nanchino che fa capo alla famiglia Zhang starebbe discutendo con diversi gruppi finanziari, grandi fondi d’investimento, per ottenere un finanziamento, come alternativa alla cessione della maggioranza del club. Nel frattempo, questa ...

sole24ore : L’ex presidente della Bce ha da tempo aderito ai nuovi filoni dell’economia che legano istruzione e sviluppo e punt… - Lucia07129120 : RT @giuliaselvaggi2: Lo dico da tempo,assumendone la responsabilità e accettando di essere ricoperta di insulti: non è aumentando le pene c… - _intermagazine : Sole 24 Ore – Inter, settimana decisiva per il futuro. Suning prepara il piano B - chiaraforti_ : RT @giuliaselvaggi2: Lo dico da tempo,assumendone la responsabilità e accettando di essere ricoperta di insulti: non è aumentando le pene c… - FFarabegoli : RT @giuliaselvaggi2: Lo dico da tempo,assumendone la responsabilità e accettando di essere ricoperta di insulti: non è aumentando le pene c… -