Sestriere | Cimenti muore sotto la slavina

(Di martedì 9 febbraio 2021) Lucia Galli All'alpinista veterano dell'Himalaya fatale la gita sulla sua montagna con un amico Aveva scalato il Nanga Parbat, aveva salvato un amico, restandogli accanto in una lunghissima notte himalayana ai piedi del Gasherbrun VII, aveva vinto il Covid lo scorso marzo e a quel doppio nome, così sabaudo, preferiva un diminutivo che, guarda caso, data la sua passione per le salite, sembrava un paradosso. «Cala» era Carlo Albertoe da ieri le sue tracce nella neve si sono fermata fra i boschi di, Sauze e Cesana. Montagne olimpiche, le sue montagne, che «Cala», 45enne indomito ed esperto, amava, ben conosceva e che se lo sono preso. Lui veniva dalla valle del Chisone, Pragelato, e ieri era in compagnia di un amico, Patrick Negro, morto anch'egli per quelli che sembrano gli inganni di una grande valanga. A segnalarne il ...