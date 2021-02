Santa Maria a Vico | quest’anno il Carnevale sarà sul web | ecco il contest fotografico

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCi siamo! Il2021 è ormai vicino ma, a causa della emergenza sanitaria, non potrà essere festeggiato come di consueto. E così il tradizionale “” di, evento molto sentito dalla popolazione locale, cresciuto negli ultimi anni grazie soprattutto all’impegno delle associazioni locali e divenuto una grande attrazione popolare anche per i comuni limitrofi,si trasferirà sul web con la prima edizione del“Carnevalando 2021”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale. “Il Covid – ha spiegato l’assessora allo Sport e Spettacolo Anna Cioffi – ha stravolto le nostre tradizioni ma ci stiamo sforzando perché queste non siano spazzate via ma restino vive nel cuore ...

fattoquotidiano : “Non ho mai visto tante persone così felici di farsi un’iniezione. È una festa”. Gli infermieri del Santa Maria del… - Staticocinetico : RT @LuciaLuce5: Rapallo : monastero di Santa Maria in Valle Christi foto Lucia Luce - lukas_corso : RT @LuciaLuce5: Rapallo : monastero di Santa Maria in Valle Christi foto Lucia Luce - captainevxns_ : Me apasiona Brunelleschi y Santa Maria del Fiore. -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria

Il Messaggero

...del pattinaggio e via della Magliana in direzione dell'EUR code per lavori anche su via della Pisana in zona Somaini Cure sulla Pontina tra il raccordo è l'euro e poi sulla via Appia tra...C'è la possibilità che il materiale delle terapie intensive venga smontato e portato in un locale deldella Misericordia per essere riallestito. La Regione starebbe predisponendo una ...Santa Maria la Carità: 24 persone per un 18esimo compleanno. sanzioni dei Carabinieri per ristorante e partecipanti.Ci siamo! Il Carnevale 2021 è ormai vicino ma, a causa della emergenza sanitaria, non potrà essere festeggiato come di consueto. E così il tradizionale “Carnevale” di Santa Maria a Vico, evento molto ...