Sanremo 2021, Arisa torna con “Potevi fare di più” (Di martedì 9 febbraio 2021) Arisa torna sul palco del teatro Ariston del Festival di Sanremo con la sua nuova canzone, “Potevi fare di più”. Scopriamo il significato della canzone. Fonte instagram (@Arisamusic)Arisa torna sul palco dell’Ariston nella settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Aveva già partecipato a Sanremo, sia nella categoria Giovani che in quella Big. Il Festival di Sanremo quest’anno andrà in onda dal 2 al 6 marzo, condotto da Amadeus, insieme a Rosario Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Al fianco del conduttore di saranno delle co-conduttrici, tra cui Elodie, Matilda De Angelis e l’attesissima ex supermodella Naomi Campbell. LEGGI ANCHE >>> Arisa ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021)sul palco del teatro Ariston del Festival dicon la sua nuova canzone, “di più”. Scopriamo il significato della canzone. Fonte instagram (@music)sul palco dell’Ariston nella settantunesima edizione del Festival di. Aveva già partecipato a, sia nella categoria Giovani che in quella Big. Il Festival diquest’anno andrà in onda dal 2 al 6 marzo, condotto da Amadeus, insieme a Rosario Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Al fianco del conduttore di saranno delle co-conduttrici, tra cui Elodie, Matilda De Angelis e l’attesissima ex supermodella Naomi Campbell. LEGGI ANCHE >>>...

SanremoRai : ?? #Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ???? - Raiofficialnews : ?? Tutti i big in gara a #Sanremo2021 ?? - davidemaggio : Una parodia di Renzi realizzata da @Fiorello nel primo promo di #Sanremo2021 in onda da stasera. Aggiornamenti qu… - SimonaBellone : Organizzare ora il #FestivalDiSanremo in imminente #ZonaRossa #Covid ? #Rai ?? Possibile zona rossa da #Sanremo a… - CorSport : #Ibrahimovic a Sanremo 2021: il regalo e la promessa ad Amadeus -