Rafforzato il Fondo salva sfratti della Città di Torino

(Di martedì 9 febbraio 2021) Altri 400 mila euro aldiper ampliarne la platea e la visibilità ma, soprattutto, agire in termini di prevenzione per evitare che si arrivi al momento dello sfratto. Sono gli obiettivi del progetto “Promozione dell’abitare sociale” del Comune diche ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Tribunale, Ordine degli Avvocati, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Associazione Proprietà EdiliziaConfedilizia e Consorzio Intercomunale torinese, per favorire soluzioni concordate tra inquilino e proprietario. “Il tema emergenza abitativa – sottolinea la sindaca Chiara Appendino – è un asse principale e prioritario per noi. E’ necessario lavorare sugli strumenti che esistono ma anche evolversi alla luce del contesto e un elemento fondamentale è ...

Il rischio che normalmente incombe a carico dell'Istituto finanziario viene trasferito aldi garanzia. Quest'ultimo sovvenzionato con denari dell'Unione europea enegli ultimi anni ...... di proprietà deldi investimento PPF, potrebbe comprimere ulteriormente il pluralismo dell'...quali Telekom " i cui media appoggiano senza riserve la politica dell'attuale governo " ha...Altri 400 mila euro al Fondo salva sfratti di Torino per ampliarne la platea e la visibilità ma, soprattutto, agire in termini di prevenzione per evitare che si arrivi al momento dello sfratto. Sono g ...Ampliare la platea dei beneficiari del fondo “salva sfratti”, rafforzato con 400 mila euro, e renderne più flessibile l’accessibilità ma, soprattutto, agire in termini di prevenzione per evitare che s ...