sportli26181512 : Pezzella, talismano blucerchiato per la #Fiorentina: L’argentino contro la Sampdoria ha segnato 2 delle sue 7 reti… -

Ultime Notizie dalla rete : Pezzella talismano

Corriere dello Sport

FIRENZE - Arriva la sfida contro il bersaglio preferito e l'occasione è ghiotta per riprendersi tutto, a cominciare dalla fiducia massima. Germanpunta la Sampdoria che è la formazione contro cui in carriera ha realizzato più gol in serie A ovvero due dei sette totali e vuole prendere bene la mira, di piedi o di testa. Certo il ...In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “I regali di Castrovilli“. Sottotitolo: “Mettere al sicuro la Viola e festeggiare il primo gol con Pran ...German Pezzella cerca il tris di reti alla Sampdoria per buttarsi alle spalle la stagione più difficile da quando è in Italia ...