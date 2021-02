Open Fiber, investimento di 4 mln per internet ultraveloce a Crema (Di martedì 9 febbraio 2021) La fibra ottica di Open Fiber collegherà anche Crema, città d’arte e importante polo produttivo della Lombardia, che presto accoglierà una grande opera capace di abilitare il futuro digitale per cittadini e imprese del territorio. La Giunta comunale ha infatti approvato ieri lo schema di convenzione con Open Fiber che disciplinerà il piano degli interventi di cablatura della città. La società guidata da Elisabetta Ripa, si legge in una nota, investirà direttamente circa 4 milioni di euro per realizzare una nuova infrastruttura, in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa), che assicura una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Sono oltre 13mila le unità immobiliari che saranno cablate e che potranno così usufruire di una rete veloce e “a prova di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) La fibra ottica dicollegherà anche, città d’arte e importante polo produttivo della Lombardia, che presto accoglierà una grande opera capace di abilitare il futuro digitale per cittadini e imprese del territorio. La Giunta comunale ha infatti approvato ieri lo schema di convenzione conche disciplinerà il piano degli interventi di cablatura della città. La società guidata da Elisabetta Ripa, si legge in una nota, investirà direttamente circa 4 milioni di euro per realizzare una nuova infrastruttura, in modalità Ftth (To The Home, fibra fino a casa), che assicura una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Sono oltre 13mila le unità immobiliari che saranno cablate e che potranno così usufruire di una rete veloce e “a prova di ...

