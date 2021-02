Oliver Stone anticipa: "Il mio documentario su JFK sarà presentato a Cannes 2021" (Di martedì 9 febbraio 2021) Il regista Oliver Stone ha svelato che il suo documentario su JFK sarà presentato in anteprima al festival di Cannes 2021, nel mese di luglio. Il documentario diretto da Oliver Stone dedicato al presidente John F. Kennedy verrà presentato al Festival di Cannes 2021. Il regista ha anticipato il suo coinvolgimento nell'atteso appuntamento cinematografico che si svolgerà nel mese di luglio. Oliver Stone, parlando con Spike Lee in occasione della serie di video Directors on Directors realizzata per Variety, ha annunciato: "Cannes ci ha invitati per luglio, o giugno, di questo anno. Si tratta di un passo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021) Il registaha svelato che il suosu JFKin anteprima al festival di, nel mese di luglio. Ildiretto dadedicato al presidente John F. Kennedy verràal Festival di. Il regista hato il suo coinvolgimento nell'atteso appuntamento cinematografico che si svolgerà nel mese di luglio., parlando con Spike Lee in occasione della serie di video Directors on Directors realizzata per Variety, ha annunciato: "ci ha invitati per luglio, o giugno, di questo anno. Si tratta di un passo ...

WeCinema : È un road movie tratto da una storia vera, ambientato nel 1989. Presentato come film di apertura alla selezione del… - Luca94335738 : @elenaaaelly Talk radio di Oliver Stone. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Oliver Stone anticipa: 'Il mio documentario su JFK sarà presentato a Cannes 2021' - pedroarmocida : Oliver Stone parla con Spike Lee di Da 5 Bloods - Come fratelli e del perché non l'ha diretto @Variety - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete #PardonSnowden Il film #Snowden di Oliver Stone (2016) ci apre gli occhi sulla sorve… -