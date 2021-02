Mykolenko | parla l’agente | “Spero di riaprire il discorso con il Napoli”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sergij Serebrennikov, agente del giocatore Vitalij, è intervenuto ai microfoni di Calcio24 Live, trasmissione in onda su Calcio24.di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Mykolenko parla

Calcio Atalanta

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! La diretta di Dinamo Kiev Barcellona cidi due squadre che hanno ... Dinamo Kiev Barcellona prende il via! DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi,, ...Mircea Lucescu, quindi, per la sfida del Camp Nou dovrà fare a meno di Bushchan, Boiko,, ... De Telegraafdi ben 11 casi di positività al Covid-19 , gran parte riguardanti atleti del ...