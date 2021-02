Morto Franco Marini | fu presidente del Senato dal 2006 al 2008

(Di martedì 9 febbraio 2021) Lutto nel mondo della politica: si è spento questa mattina, sindacalista, politico edelsotto il governo Prodi II. Aveva 87 anni ed èa causa delle complicazioni del Covid che aveva contratto a inizio gennaio. La notizia è stata comunicata su Twitter da Pierluigi Castagnetti, ultimo segretario del Partito Popolare Italiano di cuiè stato militante. Chi eranacque in Abruzzo nel 1933. Nel 1950 si iscrisse alla Democrazia Cristiana e da giovanissimo iniziò a lavorare alla difesa dei lavoratori. Diventò segretario della Cisl nel 1985 e vi restò fino al 1991, quando Giulio Andreotti lo chiamò per affidargli l’incarico di Ministro del Lavoro nel suo governo. Alla fine ...

Leader sindacale fin dagli anni '80, ha attraversato il passaggio da prima a seconda repubblica e fu uno degli artefici del centro sinistra al governo.Marini, ex presidente del Senato ed ex segretario della Cisl Aveva contratto il Covid E'Marini, ex presidente del Senato, per decenni sindacalista della Cisl di cui fu ... È morto a causa del Covid Franco Marini, politico e sindacalista. Aveva 87 anni. Fu segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare ...