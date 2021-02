TV7Benevento : Marini: Delrio, 'una vita spesa per rendere migliore il Paese'... - il_male82 : @graziano_delrio @Deputatipd Nel 2013 lei votò Marini alla prima votazione o si unì a Renzi che remò contro Bersani e tutto il partito? - dliguoro1 : @graziano_delrio @Deputatipd La memoria per Franco Marini è un bel ricordo, soprattutto se accompagnata da una cond… - Rosaria94182979 : RT @simonavitelli60: @Rosaria94182979 @cettinanicotina @marini_gian @matteorenzi @renzi Grazie Matteo, grazie di tutto., E x Delrio, e Ser… - simonavitelli60 : @Rosaria94182979 @cettinanicotina @marini_gian @matteorenzi @renzi Grazie Matteo, grazie di tutto., E x Delrio, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Marini Delrio

Affaritaliani.it

... 2021 Abruzzese di San Pio delle Camere, laureato in giurisprudenza, nel 2013arrivò a un ... Addio a #francomarini un abbraccio ai suoi cari @Deputatipd - Graziano(@graziano_) ...Ci ha lasciato Franco. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL ... Addio a #francomarini un abbraccio ai suoi cari @Deputatipd ? Graziano(@graziano_) ...Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Il lavoro, i diritti, la democrazia: passioni e impegni di una vita spesa per rendere migliore il paese. Resta l’esempio per continuare su quella strada. Addio a #francomar ..."Il lavoro, i diritti, la democrazia: passioni e impegni di una vita spesa per rendere migliore il paese. Resta l'esempio per ...