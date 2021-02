LIVE Australian Open 2021, risultati 9 febbraio in DIRETTA: sconfitte per Seppi, Trevisan e Cecchinato. Vittorie per Rublev e Muguruza (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.08: Terza eliminazione azzurra della giornata. Dopo Marco Cecchinato e Martina Trevisan, anche Andreas Seppi esce di scena dagli Australian Open 2021. L’altoatesino è stato sconfitto in quattro set dall’uruguaiano Pablo Cuevas per 6-4 4-6 6-2 6-2. 5.36: Arriva la seconda sconfitta di giornata per il tennis azzurro. Dopo Marco Cecchinato, anche Martina Trevisan viene eliminata. La toscana è stata battuta in due set dalla russa Alexandrova con il punteggio di 6-3 6-4. Restando sempre nel tabellone femminile vittoria dell’americana Coco Gauff sulla svizzera Teichmann (6-3 6-2), mentre esce di scena la greca Maria Sakkari, battuta dalla francese Kristina Mladenovic in tre set ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.08: Terza eliminazione azzurra della giornata. Dopo Marcoe Martina, anche Andreasesce di scena dagli. L’altoatesino è stato sconfitto in quattro set dall’uruguaiano Pablo Cuevas per 6-4 4-6 6-2 6-2. 5.36: Arriva la seconda sconfitta di giornata per il tennis azzurro. Dopo Marco, anche Martinaviene eliminata. La toscana è stata battuta in due set dalla russa Alexandrova con il punteggio di 6-3 6-4. Restando sempre nel tabellone femminile vittoria dell’americana Coco Gauff sulla svizzera Teichmann (6-3 6-2), mentre esce di scena la greca Maria Sakkari, battuta dalla francese Kristina Mladenovic in tre set ...

