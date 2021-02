Little Tony, il cantante avrebbe compiuto 80 anni (Di martedì 9 febbraio 2021) Era nato a Tivoli il 9 febbraio 1941. Little Tony, nome d’arte di Antonio Ciacci, ha scritto alcune delle musiche di maggiore successo degli anni ’60. Little Tony avrebbe compiuto 80 anni. Il cantante nasceva infatti a Tivoli, da genitori sanmarinesi, il 9 febbraio 1941. E’ scomparso a Roma nel 2013 a causa di un tumore. Il nome d’arte Little Tony Nato Antonio Ciacci, l’incontro con la musica è precoce, anche perché in famiglia c’è padre Novino, cantante e fisarmonicista, uno zio, Settembrino, chitarrista, e i suoi due fratelli, anch’essi musicisti. Viene notato del 1958 Jack Good, impresario inglese, che assiste a un suo spettacolo al teatro Smeraldo di Milano. Good ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 febbraio 2021) Era nato a Tivoli il 9 febbraio 1941., nome d’arte di Antonio Ciacci, ha scritto alcune delle musiche di maggiore successo degli’60.80. Ilnasceva infatti a Tivoli, da genitori sanmarinesi, il 9 febbraio 1941. E’ scomparso a Roma nel 2013 a causa di un tumore. Il nome d’arteNato Antonio Ciacci, l’incontro con la musica è precoce, anche perché in famiglia c’è padre Novino,e fisarmonicista, uno zio, Settembrino, chitarrista, e i suoi due fratelli, anch’essi musicisti. Viene notato del 1958 Jack Good, impresario inglese, che assiste a un suo spettacolo al teatro Smeraldo di Milano. Good ...

mao59 : 9 Febbraio 1941, Tivoli nasceva Little Tony, cantante e attore. #LittleTony - germanshepard8 : RT @vitozullo1: #ricordiamodomani #9febbraio 1941 nasce il cantante Little Tony l'Elvis italiano. - periodiciweb : RADIO POPOLANO LITTLE TONY - ilpopolano : @littletony CI LASCIA IL 27 MAGGIO DEL 2013 - davidgerously : @ Little Tony: ma poi ha riso? -