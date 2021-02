L’immunologa Viola lancia l’allarme: «Non abbiamo vaccini per i bambini e gli adolescenti» (Di martedì 9 febbraio 2021) L’immunologa Antonella Viola lancia l’allarme sui bambini e gli adolescenti. Ospite di Buongiorno su Sky Tg24, l’esperta ha presentato un quadro allarmante dell’andamento epidemico soprattutto perché al momento non esistono vaccini adeguati per i bambini e i ragazzi fino a 16 anni. «In Inghilterra e in Israele si è visto un aumento dei contagi nei bambini. Se il virus è più contagioso, è ovvio che anche i bambini che finora erano stati protetti possono essere a rischio», ha spiegato Antonella Viola. L’immunologa ha puntualizzato: «Sono preoccupata, perché non abbiamo vaccini per i bambini e fino ai 16 anni non possiamo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021)Antonellasuie gli. Ospite di Buongiorno su Sky Tg24, l’esperta ha presentato un quadro allarmante dell’andamento epidemico soprattutto perché al momento non esistonoadeguati per ie i ragazzi fino a 16 anni. «In Inghilterra e in Israele si è visto un aumento dei contagi nei. Se il virus è più contagioso, è ovvio che anche iche finora erano stati protetti possono essere a rischio», ha spiegato Antonellaha puntualizzato: «Sono preoccupata, perché nonper ie fino ai 16 anni non possiamo ...

fattoquotidiano : “Rinuncerei del tutto al vaccino di #AstraZeneca”. Le parole della celebre immunologa Antonella Viola sono pietre [… - GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: L’immunologa Viola lancia l’allarme: «Non abbiamo vaccini per i bambini e gli adolescenti» - SecolodItalia1 : L’immunologa Viola lancia l’allarme: «Non abbiamo vaccini per i bambini e gli adolescenti» - UBrignone : RT @Libero_official: L'immunologa #Viola si dice pronta a dare una mano a #Draghi nel suo governo. Ma la hanno chiamata? 'Non rispondo ai n… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: L'immunologa #Viola si dice pronta a dare una mano a #Draghi nel suo governo. Ma la hanno chiamata? 'Non rispondo ai n… -

Ultime Notizie dalla rete : L’immunologa Viola Il vaccino di Oxford: “Efficace al 90% e sarà disponibile per tutti” La Stampa