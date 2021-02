L’ennesimo ritorno di Berlusconi, così l’ex Cavaliere si gode la vittoria: “Ci davano per morti invece è ora la Lega a venirci dietro” (Di martedì 9 febbraio 2021) Quando arriva a Montecitorio scatta addirittura l’applauso. Dei forzisti, naturalmente, che non lo vedevano da un anno. Silvio Berlusconi non veniva a Roma dal 5 febbraio 2020, quando ci fu l’ultimo ufficio di presidenza di Forza Italia in presenza. Poi non si è più visto, causa pandemia. Sarebbe dovuto arrivare già alla prima tornata di consultazioni, venerdì scorso, ma poi ha dato buca su pressione di Alberto Zangrillo. “Deve stare ancora a riposo”, l’ordine perentorio del medico, dopo lo scompenso cardiaco che l’ha colpito il 14 gennaio scorso, obbligandolo a un ricovero improvviso all’ospedale del Principato di Monaco. Assenza colmata, venerdì scorso, da una telefonata a Mario Draghi. Ieri, però, a sorpresa, ce l’ha fatta, con tanto di foto pubblicata su Instagram sulla scaletta dell’aereo privato. Poi di corsa a pranzo nella sua nuova magione, la villa sull’Appia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Quando arriva a Montecitorio scatta addirittura l’applauso. Dei forzisti, naturalmente, che non lo vedevano da un anno. Silvionon veniva a Roma dal 5 febbraio 2020, quando ci fu l’ultimo ufficio di presidenza di Forza Italia in presenza. Poi non si è più visto, causa pandemia. Sarebbe dovuto arrivare già alla prima tornata di consultazioni, venerdì scorso, ma poi ha dato buca su pressione di Alberto Zangrillo. “Deve stare ancora a riposo”, l’ordine perentorio del medico, dopo lo scompenso cardiaco che l’ha colpito il 14 gennaio scorso, obbligandolo a un ricovero improvviso all’ospedale del Principato di Monaco. Assenza colmata, venerdì scorso, da una telefonata a Mario Draghi. Ieri, però, a sorpresa, ce l’ha fatta, con tanto di foto pubblicata su Instagram sulla scaletta dell’aereo privato. Poi di corsa a pranzo nella sua nuova magione, la villa sull’Appia ...

