Kia - 11 nuove elettriche in arrivo entro il 2026

(Di martedì 9 febbraio 2021) La Kia ha presentato un aggiornamento della sua strategia industriale di medio termine Plan S, confermando l'di 11ma dilatando i tempi di lancio. La nuova roadmap evolve il piano industriale già presentato negli scorsi mesi e punta principalmente sui veicoli a zero emissioni e sulle soluzioni di mobilità. Durante la presentazione, tenutasi a Seul e trasmessa su internet, il presidente e ceo del marchio, Ho Sung Song, ha anche presentato gli ambiziosi obiettivi per il 2021 e ha svelato nuovi dettagli sugli investimenti in programma, confermando i tre pilastri del piano industriale: l'avanzamento della transizione elettrica, il rafforzamento nel settore dei veicoli in sharing e l'espansione dei servizi di mobilità. Si parte dalla CV. A dare il via alla nuova strategia elettrica della Kia sarà la CV, un modello ...